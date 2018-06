Dani Alves wordt geopereerd aan zijn rechterknie, maar Braziliaan blijft lachen

De Braziliaanse rechtsachter Dani Alves, er niet bij op het komende WK wegens een blessure aan de rechterknie, is dinsdag onder het mes gegaan. Dat meldt zijn club Paris Saint-Germain.

De 35-jarige Alves liep op 8 mei in de Franse bekerfinale tegen Les Herbiers een scheur op in de voorste kruisband van zijn rechterknie. Daardoor moest hij een kruis maken over het WK in Rusland. Met 106 caps is Alves één van de meest ervaren spelers van de Seleçao, hij droeg ook verschillende keren de aanvoerdersband bij de nationale ploeg.