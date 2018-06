CLUBNIEUWS. Suarez heeft “contacten met Anderlecht”, Waasland-Beveren dicht bij nieuwe coach

Een transfer lijkt ons niet voor meteen, maar Matias Suarez (30) sluit een terugkeer naar Anderlecht toch niet uit. Onder het vorige bestuur trok de Argentijn misnoegd de deur van RSCA achter zich dicht, maar nu reikt hij Marc Coucke de hand. Michel Preud’homme is al begonnen bij Standard, Waasland-Beveren wil Wim De Decker als trainer en de transfer van Franck Berrier naar KV Mechelen is afgerond. Uw clubnieuws van de dag.

Suarez: “Contacten met Anderlecht”

Een transfer lijkt ons niet voor meteen, maar Matias Suarez (30) sluit een terugkeer naar Anderlecht toch niet uit. Onder het vorige bestuur trok de Argentijn misnoegd de deur van RSCA achter zich dicht, maar nu reikt hij Marc Coucke de hand.

“Via mijn makelaar zijn er al losse contacten met het nieuwe Anderlecht-bestuur geweest”, aldus Matias Suarez in Sport/Voetbalmagazine. “Ik ken Marc Coucke al van vroeger, want hij wilde me twee seizoenen geleden samen met Proto naar Oostende halen. Ik heb toen overlegd met mijn familie, maar die vonden het toen tijd om terug te keren naar Argentinië. In België zal ik alleen voor Anderlecht spelen. Ik wil daar ooit op een deftige manier afscheid nemen van de supporters.”(jug)

Preud’homme schiet al in actie bij Standard

Michel Preud’homme is begonnen bij Standard. Vorige week organiseerde hij een interne oefenmatch tussen de U21 en de U19 en die ging hij samen met zijn assistent Emilio Ferrera bekijken om de talenten te leren kennen en een vijftal jongeren te kiezen die sterk genoeg zijn om het seizoen aan te vatten bij de A-kern als er nog veel internationals weg zijn.

MPH voerde ook al gesprekken met verschillende spelers. Jan Van Steenberghe – aan de slag bij Roeselare – wordt nu toch de keeperstrainer van de Rouches, want Vedran Runje blijft bij Antwerp. Ricardo Sa Pinto, Preud’hommes voorganger, is nog altijd topkandidaat om coach te worden bij het Portugese Sporting.(jug, bfa)

Waasland-Beveren wil Wim De Decker als trainer

Waasland-Beveren is nog altijd op zoek naar een trainer nadat het Sven Vermant ontsloeg. Na het afhaken van Jonas De Roeck, die beloftetrainer wordt bij Anderlecht, polst de club nu Wim De Decker. De 36-jarige Temsenaar was het voorbije seizoen aan de slag als hulptrainer van Laszlo Bölöni bij Antwerp FC, de club die De Decker in 2017 als hoofdtrainer na 13 jaar terug naar de hoogste afdeling bracht.

De Decker heeft een nog twee jaar doorlopend contract bij Antwerp, maar past perfect in het profiel dat Beveren zoekt: Belgisch, jong en ambitieus. Bovendien maakte De Decker, die één interland speelde, zijn debuut als profvoetballer bij SK Beveren vóór hij in 2002 naar AA Gent trok. Vandaag staat er nog een gesprek gepland tussen beide partijen, dan wordt in principe een beslissing genomen. De Decker heeft de kaarten in handen. (lvdw)

AA Gent neemt met zes maanden vertraging afscheid van Mitrovic

De Servische verdediger Stefan Mitrovic (28) ruilt met zes maanden vertraging AA Gent voor de Franse Ligue 1. Niet Saint-Etienne, de club waarmee hij in januari rond was vóór de medische tests roet in het eten gooiden, maar Strasbourg is de bestemming geworden. Hij tekent er voor vier jaar. In februari onderging Mitrovic een kijkoperatie aan de voetpees die zijn transfer in januari in de weg stond.

AA Gent zou 2 à 3 miljoen euro vangen voor de centrale verdediger. Met Sigurd Rosted haalden de Buffalo’s in januari al een extra centrale verdediger binnen om te anticiperen op een vertrek van Mitrovic. Maandag verkocht AA Gent ook zijn sterkhouder in de defensie, Samuel Gigot, voor 8 miljoen euro aan Spartak Moskou.(vdm, ssg)

*** KV Oostende oefent bij Zwevezele (27 juni) en Mandel United (29 juni).(rpo)

*** Franck Berrier (Oostende) tekent voor 2 jaar plus optie bij KV Mechelen.(dvd)

*** Zulte Waregem bekijkt de piste van de Finse rechtsbuiten Mikael Soisalo (20) van de beloften van Middlesbrough. Het heeft ook interesse in middenvelder Alpaslan Öztürk (24).(jcs)

*** STVV heeft een contract van drie jaar klaar voor middenvelder Ibrahima Sory Sankhon (22) van het Guinese Horaya.(svc)

*** Waasland-Beveren aast op Manuel Benson van Genk voor een huur.(jug)

*** Standard krijgt geen straf voor het incident met de wijnglasgooier op 18 april tegen Anderlecht.(blg)