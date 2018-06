Alle privécamera’s verplicht geregistreerd: om politie te helpen misdrijven op te lossen

Wie een bewakingscamera heeft hangen in zijn of haar winkel, bedrijf of aan de woning, is vanaf vandaag verplicht om die te registreren bij Binnenlandse Zaken. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen en bevestigt het kabinet van bevoegd minister Jan Jambon (N-VA). De politie zal die camera’s in de toekomst kunnen gebruiken om bijvoorbeeld daders van misdrijven op te sporen.

Bewakingscamera’s op privéterreinen moesten voor de nieuwe camerawet in werking trad verplicht geregistreerd staan bij de Privacycommissie. Dat kostte eigenaars 25 euro. Die procedure wordt nu vervangen door een gratis registratie bij Binnenlandse Zaken, via www.aangiftecamera.be. Bedoeling is om alle privécamera’s tegen halfweg 2020 in kaart te brengen, zodat de politie de beelden kan raadplegen om bijvoorbeeld daders van misdrijven op te sporen.

De verplichte registratie gaat vandaag van start. Wie voor 25 mei - wanneer de nieuwe camerawet in werking trad - al bewakingscamera’s had hangen, krijgt twee jaar de tijd om dat te doen. Winkels, bedrijven en gemeenten moeten op enkele uitzondering na al hun camera’s aangeven, bij particulieren gaat het enkel over de camera’s die (deels) het openbaar domein in beeld brengen. Camera’s in de woning, of met zicht op de tuin, moeten dus niet geregistreerd staan. Wie nu nog nieuwe camera’s installeert, moet de informatie na de ingebruikname meteen doorgeven.

Eigenaars moeten niet alleen de locatie van de camera en de identiteit van de beheerder doorgeven, maar onder meer ook het type camera, merk, model, beeldschermresolutie en het doel van het toestel. Er moet ook een screenshot worden genomen vanuit de invalshoek van elke camera. Voor elke registratie moet minstens één iemand worden aangeduid als aanspreekpunt voor de politie. Wie zijn of haar camera’s niet registreert, riskeert een boete van 100 tot 20.000 euro.