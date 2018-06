Lava van vulkaan Kilauea verwoest honderden huizen op Hawaï

Op het eiland werden in de nacht van maandag op dinsdag een reeks aardbevingen geregistreerd. Een van die aardbevingen, met een magnitude van 5,5, leidde tot een aswolk.

De lava bedekt nu al een oppervlakte van 20 km². Het United States Geological Survey (USGS) heeft lavafonteinen tot 50 meter hoog gemeten.

Wetenschappers vermoeden dat de vulkanische activiteit een voorbode kan zijn voor een grote uitbarsting, zoals die van midden jaren 20.

Heights of fissure 8 fountain slightly diminished; video from overnight hours of June 4-5, 2018, in Kīlauea Volcano’s lower East Rift Zone. https://t.co/hOSG4Z7PhK pic.twitter.com/wsfc5ZzDxE

News from the summit - we now have a #Kilauea Caldera livestream!https://t.co/ZfVc8WBpkU#KilaueaErupts #usgs #hvo #hawaiianvolcanoobservatory #kilauea #volcano