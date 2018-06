Roemenië weigerde zijn echtgenoot te erkennen, nu haalt Adrian zijn slag thuis: “Menselijke waardigheid heeft gewonnen”

In een belangrijke rechtszaak heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat elk EU-land het homohuwelijk moet erkennen, ook al staan ze het zelf niet toe op hun grondgebied.

Volgens het hof bepalen lidstaten weliswaar zelf of zij het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht invoeren, maar mogen ze een ‘echtgenoot’ uit een ander EU-land geen rechten ontzeggen die samengaan met het huwelijk.

De zaak begon toen Roemenië een in Brussel getrouwde homoseksuele Roemeen, Adrian Coman, niet toestond om zijn Amerikaanse echtgenoot naar Roemenië te laten komen. Daar is het homohuwelijk niet geldig. Boekarest beschouwde hem daarom niet als wettige partner en hij mocht dus niet permanent in Roemenië wonen en werken.

Coman stapte naar het Grondwettelijk Hof in Boekarest, die de zaak doorspeelde naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof heeft de redenering in naam van het vrij verkeer van personen dus verworpen.

Foto: AP

Mijlpaal

Het vonnis wordt gezien als een mijlpaal in de wettelijke bescherming van het homohuwelijk.

Coman, die in 2010 in Brussel trouwde, heeft zich ondertussen met zijn man in de VS gevestigd. Maar hij zette de zijn zaak voort om een precedent te scheppen. ‘Het is de menselijke waardigheid die heeft gewonnen’, verklaarde hij. ‘We kunnen nu elke ambtenaar in Roemenië en de EU in de ogen kijken met de zekerheid dat onze relatie evenwaardig en even relevant is. We zijn dolblij.’

De EU telt zes landen die niets van het homohuwelijk moeten weten: Bulgarije, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië en Slovakije.