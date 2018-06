Alles voor de eer: Nederlandse voetbalclub degradeert omdat het weigert te spelen tegen moordenaar

Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld en soms is dat vrij letterlijk te nemen. Vraag dat maar aan VV Stânfries. Die Nederlandse voetbalclub besliste zelf om te degraderen naar de vijfde klasse van het amateurvoetbal. De reden? Bij de tegenstander in de nacompetitie liep een voor moord veroordeelde speler rond.

Stânfries eindigde dit seizoen voorlaatste in de Zondag Vierde Klasse B Noord met 21 punten uit 24 wedstrijden. De club uit Appelscha moest daarom nacompetitie spelen om degradatie te vermijden. Daarin was het plan dat Stânfries het op 10 juni zou opnemen tegen VV Aengwirden, maar zover gaat het niet komen.

Stânfries trok zich namelijk uit eigen beweging terug uit de nacompetitie. De club gaf meer uitleg bij die beslissing op zijn website.

“Omdat een vroegere veroordeling van een speler van de tegenstander bij veel spelers van het eerste elftal nog te gevoelig ligt, heeft het bestuur in overleg met de spelers daarom besloten deze wedstrijd niet te voetballen. Wij willen daarmee de spelers en de club in bescherming nemen. Jammer dat het seizoen zo afloopt ondanks de inzet van alle betrokkenen om toch in de vierde klasse te blijven. We hopen dat iedereen ons elftal van harte steunt en we kijken uit naar de vele derby’s die gaan komen!”

De Nederlandse voetbalbond heeft het forfait van Stânfries geaccepteerd en dus promoveert Aengwirden naar de vierde klasse.

Tessa Klaver

De speler in kwestie is de moordenaar van Tessa Klaver. Het destijds 19-jarige meisje, dat wekelijks paard reed in Appelscha, werd na een ruzie door haar ex-vriend Marco D. mishandeld en gewurgd in haar flat in Groningen. Nadat hij het meisje had vermoord, ging hij met zijn vrienden stappen. Marco D. werd in 2008 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Aengwirden liet aan Omroep Friesland weten de beslissing van Stânfries te respecteren. De club stelt wel dat de omstreden speler zijn straf uit heeft gezeten en ook weer verder moet.