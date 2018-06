Behulpzame agent helpt bejaarde man straat over door hem op zijn rug te dragen

Een politieagent heeft heel wat mensen geraakt nadat hij een oudere man de straat over hielp. De bejaarde man wilde een drukke straat van maar liefst negen rijvakken oversteken, maar het groene licht sprong alweer op rood toen hij nog niet eens aan de helft was.

Qin Weijie heeft maandag een bejaarde man geholpen wat door heel wat mensen enorm geapprecieerd werd. De agent hielp de man de straat oversteken, nadat hij zag dat dat erg moeizaam ging. Omdat de straat van liefst negen rijvakken erg druk is en dus ook gevaarlijk, besloot Weijie de man op zijn rug te nemen.

“Ik heb in het midden van de straat even halt gehouden want ik dacht dat de man misschien onwel zou worden door het snelle stappen en de ongemakkelijke houding op mijn rug”, zei de agent achteraf. “Maar ik ben niet de enige die moet bedankt worden, de chauffeurs die toen passeerden waren ook erg hoffelijk en wachtten netjes op ons.”