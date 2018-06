16-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond na aanrijding

Woensdagochtend is een 16-jarige meisje in het Oost-Vlaamse Kaprijke aangereden door een man uit Knokke-Heist. Ze was onderweg met de fiets naar school toen het ongeluk gebeurde. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het meisje werd levensgevaarlijk gewond naar het UZ in Gent gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur in de Vrombautstraat, vlakbij het kruispunt aan de Windgatstraat. De fietsster, een 16-jarig meisje uit Lembeke, die uit de Windgatstraat kwam gereden, werd gegrepen door een personenwagen die op de Vrombautstraat reed. Het meisje op de fiets raakte zwaargewond bij de aanrijding. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De rijbaan is afgesloten en er is een lokale omleiding.

Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse voor verder onderzoek, de bestuurder van de personenwagen, een 59-jarige man uit Knokke-Heist, legde een negatieve ademtest af. Nog volgens de eerste bevindingen van de deskundige reed de bestuurder niet te snel.