Pittig: Belg krijgt boete van 35.000 euro voor verkeersongeval in Monaco

Een Belg heeft in Monaco een boete van 35.000 euro gekregen, nadat hij dronken achter het stuur van zijn Mercedes kroop en een ongeval veroorzaakte. Dat meldt het Monegaskische Monaco Matin.

De Belg, een 43-jarige restauranteigenaar die een paar dagen vakantie doorbracht in het Franse Antibes aan de Côte d’Azur, verliet op dinsdag 29 mei dronken het Sass Café en reed met zijn Mercedes weg. Op een nabijgelegen kruispunt reed hij aan hoge snelheid in op een andere wagen die voorrang had, daarbij raakte hij zelf gewond. Hij werd na verzorging gearresteerd.

“Ik was op zoek naar een parkeerplaats. Ik was dus gedwongen om te rijden”, getuigde de man in de rechtbank, maar de rechter achtte weinig geloof aan die uitleg: “De versie die u vandaag vertelt, verschilt van de getuigenis die u aan de politie gaf. Toen zei u dat u zichzelf in staat achtte om terug naar Antibes te rijden.” Ook het feit dat de man naar eigen zeggen “slechts vijf glazen champagne had gedronken” geloofde de rechter niet. Pittig detail: doordat het prinsdom Monaco vol hangt met camera’s, was de staat van dronkenschap van de man op beeld vastgelegd. Als kers op de taart was de verzekering van de wagen van de man net een week verlopen.

Toch vroeg de advocaat van de man mededogen van de rechtbank: “Het spijt me. Ik heb in mijn leven nog nooit een begaan. Ik dacht dat mijn verzekering automatisch verlengd zou worden.” De rechter veroordeelde de Belg tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 35.000 euro.