De selfie die heel Italië schokt (en ook de rest van de wereld): “Dit is barbaarsheid die je niet verwacht”

Het had veel erger kunnen aflopen, het ongeluk in het station van Piacenza in het noorden van Italië. Een Canadese vrouw werd er door een trein geraakt en raakte ernstig gewond. Toch zijn de Italianen geschokt door een foto van net na het ongeval, dat dateert van 26 mei.

Op de foto is namelijk te zien hoe een jonge man een selfie neemt, een foto van zichzelf met op de achtergrond de gewonde vrouw net naast de treinsporen, terwijl hulpverleners haar helpen.

Een journalist zag het tafereel en was er zo verbaasd over dat hij er zelf een foto van nam. “We hebben ons gevoel voor ethiek compleet verloren”, zegt fotograaf /journalist Giorgio Lambri. “Dit is barbaarsheid die je niet verwacht, de selfie van een tragedie. En het ergste is misschien nog dat de man waarschijnlijk niet eens de ernst van zijn gedrag begrijpt. Ik ben al jaren journalist en ik heb veel geschreven over misdrijven, ik heb heel schokkende scènes gezien. Maar dit maakt me echt heel triest.”

“Kanker van het internet”

De foto van de jongeman in een witte driekwartbroek verscheen intussen op heel wat voorpagina’s van Italiaanse kranten, met daarbij commentaren als ‘Dit is de kanker die het internet voortbrengt’ of ‘De jongeman is een robot van het internet geworden’.

Ook op de Italiaanse radio en op sociale media werd de foto druk besproken. Radiopresentator Nicola Savino had het over de ‘ondergang van het menselijke ras’. Een Twittergebruiker zegt dat “er nog maar weinig hoop overblijft voor de mensheid wanneer je ziet hoe een getuige schaamteloos een selfie neemt met een vrouw die door een trein geraakt werd.”

En de foto gaat intussen ook de wereld rond en verscheen onder andere al op de website van BBC en CNN.

Fotograaf Lambri meldde het incident aan de politie. Die kon de jongeman die de selfie nam identificeren en tegenhouden, en dwong hem de foto te verwijderen. Officieel pleegde hij geen misdrijf.

Been geamputeerd

De vrouw op de foto is intussen buiten levensgevaar, maar haar been moest wel geamputeerd worden. Hoe ze geraakt werd door de trein, is nog niet duidelijk. Zo zijn er meldingen dat het systeem om de deuren te sluiten defect was en ze uit de trein is gevallen. Anderen zeggen dat ze snel nog op de trein wilde geraken toen die het station ging verlaten.