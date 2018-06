Rajoy neemt “definitief” afscheid van de politiek

Mariano Rajoy, vorige week nog premier van Spanje, liet dinsdag al weten dat hij opstapt aan het hoofd van zijn Partido Popular. Woensdag kondigde hij zijn “definitief” afscheid van de politiek aan. Het Spaanse parlement stemde vorige vrijdag de regering van Rajoy weg.

“Ik heb de intentie definitief uit de politiek te stappen, in het leven zijn andere dingen te doen dan zich aan de politiek wijden”, aldus de 63-jarige Rajoy in een radio-interview. “Ik heb een bijzonder intense politieke carrière achter de rug, en ik denk dat het geen zin heeft hier nog langer te blijven.” Binnenkort kiest zijn partij zijn opvolger, maar daarvoor zal Rajoy dus niet langer kandidaat zijn.

Rajoy speelde bijna 15 jaar een centrale rol in de Spaanse politiek. Hij werd in 1981 voor het eerst verkozen, in Galicië, en sinds 2004 leidt hij de conservatieve partij. Eind 2011 werd hij premier. Als regeringsleider overleefde hij verschillende zware crisissen. Weinig waarnemers hielden er vooraf rekening mee dat de motie van wantrouwen van de sociaaldemocraten zou slagen, maar vorige vrijdag kwam dus wel een einde aan het tijdperk-Rajoy.