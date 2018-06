Man die terminale echtgenote wurgde en de keel oversneed vrijgesproken: “Menselijk gezien kon hij niet anders”

Beveren-Waas - Verrassing woensdagochtend in de rechtbank van eerste aanleg. De gepensioneerde bouwvakker Alfons B. (59) uit Beveren ging vrijuit na een gecorrectionaliseerd assisenproces waar hij terechtstond voor moord. “Menselijk gezien kon hij niet anders dan handelen hoe hij heeft gehandeld”, oordeelde de rechter in Dendermonde.

De echtgenote van Alfons B. uit Beveren kreeg op 30 april van 2015 het nieuws dat ze terminale darmkanker had. “Nog diezelfde dag wist ze dat ze de lijdensweg die haar te wachten stond niet zou meemaken. Ze had gezien wat de ziekte ook al met haar broer had gedaan”, had Alfons daarover gezegd. Alfons en zijn echtgenote maakten daarom een plan: samen uit het leven stappen. “Of beter gezegd, zij heeft die beslissing genomen. Ze heeft me een beetje onder druk gezet om erin mee te gaan. Als ik er niet meer ben, zal er niemand nog naar jou omkijken, vertelde ze.”

Alfons zou zijn vrouw doden en daarna zichzelf. Een week later voerden ze dat plan uit. “Ik schreef de afscheidsbrieven die zij dicteerde en nadat ik alles was gaan regelen bij de notaris, reden we naar het Stropersbos in Stekene.’ Alfons wurgde zijn vrouw met haar sjaaltje en probeerde haar daarna de keel over te snijden. Het mes stak hij daarna in de linkerhand van zijn vrouw, om het op zelfmoord te doen lijken. Zelf nam hij een overdosis pillen. Maar die dosis bleek niet genoeg om ervan te sterven. Een jogger vond nadien Alfons helemaal verward aan bij het levenloze lichaam van zijn vrouw op een bankje.

Foto: bfs

Schrijnend verhaal

De procureur noemde het een schrijnend verhaal, maar kon juridisch gezien niet om de kwalificatie van de feiten als ‘moord’ heen. Alfons riskeerde vijf jaar cel, met uitstel. Ook al werd tijdens zijn proces al snel duidelijk dat niemand hem in de gevangenis wou, toch kwam zijn vrijspraak gezien de zware aanklacht als een verrassing. “Menselijk gezien kon hij niet anders dan handelen hoe hij heeft gehandeld. Hij had geen andere keuze dan mee te stappen in het verhaal van zijn vrouw. Alfons B. was beperkt in zijn probleemoplossend vermogen, had een zeer klein sociaal netwerk en werd in de aanloop van de feiten door zijn vrouw geïsoleerd. Hij was niet sterk genoeg om in te gaan tegen zijn echtgenote en een andere oplossing te zoeken. Hij wist ook dat zijn vrouw de zelfmoord niet wou overleven. Zijn vrije wil werd volledig uitgeschakeld”, klonk het woensdag bij het vonnis.

“Sleutelpunt in rouwproces”

Alfons B. had op voorhand al aangekondigd niet meer aanwezig te zullen zijn tijdens de uitspraak. Het proces woog bijzonder zwaar op de man, die volgens zijn advocaat Tim Fosté alleen nog maar zijn eigen dood afwacht om terug bij zijn vrouw te zijn. “Ik ben tevreden dat de rechtbank ook heeft ingezien dat mijn cliënt geen andere mogelijkheid had dan te doen wat zijn vrouw hem had gevraagd. Zijn vrijspraak is een belangrijk sleutelpunt in het rouwproces om zijn echtgenote. Hij kan de zaak nu afsluiten.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.