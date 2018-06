Veldslag door hooligans? Waarom overbodige finale in deze Vlaamse eindronde toch zware risicomatch is

Normaal gezien zouden Oostkamp en Racing Mechelen op zondag 3 juni de finale van de interprovinciale eindronde (voor promotie naar de Derde Amateurklasse) spelen. Die wedstrijd werd echter uitgesteld tot donderdag 7 juni. Omwille van veiligheidsredenen. En dat voor een overbodige wedstrijd.

SV Oostkamp zou zondag om 15 uur op eigen veld spelen tegen Racing Mechelen, maar die wedstrijd ging dus niet door. “Politie en gemeente kunnen de veiligheid niet garanderen”, legde voorzitter Paul Devliegere toen uit. “Met Racing Mechelen troffen we een tegenstander met een bijzonder grote en hevige aanhang. In twee dagen tijd moesten we de finale regelen, maar dat lukte niet.”

Het duel werd verplaatst naar donderdag 7 juni. “Omdat Lierse blijkbaar zijn bondsnummer indiende, is die match overbodig”, aldus Devliegere. “Wij en RC Mechelen zijn sowieso zeker van promotie. De voetbalbond moest beslissen, maar het is geen verstandige beslissing zijn om de finale toch nog te laten plaatsvinden.”

Gescheiden supporters

In een bijkomende reactie aan Het Laatste Nieuws legt de voorzitter van Oostkamp uit welke maatregelen er genomen werden. “We moeten van de politie in minstens twintig stewards voorzien. Dat zullen er wellicht tien worden. Daarnaast moeten we onze chalet afschermen en moeten onze supporters absoluut gescheiden worden van de Mechelse. Dat betekent dat we een extra ingang tot het plein moeten voorzien en ook de toiletten moeten scheiden. De supporters van Racing Mechelen krijgen plaats in onze staantribune. Onze eigen fans brengen we onder aan de overkant van het veld in tenten.”

Waarom geeft Oostkamp dan geen forfait, de wedstrijd is toch overbodig? “Volgens de politie is er reden tot bezorgdheid, dus nemen wij geen enkel risico. Al is dit niet zo vanzelfsprekend. We moeten zelf immers volledig instaan voor de kosten. Of deze wedstrijd niet overbodig is? Misschien wel, maar wij kunnen niet het risico nemen om forfait te geven.”