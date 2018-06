Lonen stijgen, en dat een maand vroeger dan verwacht

Volgens de schattingen van het Federaal Planbureau, dat studies en vooruitzichten maakt over economische kwesties, loopt de inflatie sneller op dan verwacht. Dat is goed nieuws: de spilindex zal daardoor iets vroeger dan verwacht overschreden worden en de lonen vroeger de hoogte in sturen.

In januari ging het Planbureau er nog van uit dat er dit jaar geen overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden, maar nu zijn die verwachtingen bijgesteld. De nieuwe vooruitzichten zijn gebaseerd op observaties tot mei 2018 van de FOD Economie. De spilindex zou niet in september, maar al in augustus overschreden worden. Daardoor zouden de lonen van ambtenaren al in oktober stijgen, een maand later volgt de privésector.

Wat is dat, een spilindex?

Lonen stijgen pas als winkelaankopen of dienstverleningen duurder worden. De prijsevolutie van zo’n 500-tal producten en diensten worden daarom nauwlettend in de gaten gehouden via de gezondheidsindex, het cijfer dat die evolutie samenvat. Als die zogenaamde gezondheidsindex een bepaald niveau, of beter gezegd: een spil, overschrijft, wordt er gesproken van ‘een overschreden spilindex’.

Wat dat nu concreet betekent, een overschrijding van de spilindex?

Ambtenaren, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, kinderbijslagen en andere uitkeringen volgen de spilindex. Twee maanden na de overschrijding van de spilindex, stijgen het loon en de sociale uitkeringen dan ook met 2%.

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden, van mei 2017, dat de lonen nog werden geïndexeerd.