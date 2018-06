Geprikkelde Martinez: “Typisch Belgisch: eerst focussen op wat we niet goed deden”

Het WK komt dichterbij en de spanning neemt toe. Nadat de bondscoach vorige week al geprikkeld reageerde na het verhaal over de matrassen, was er gisteren (voor het eerst in bijna twee jaar) een reactie op de kritiek die de Duivels na de wedstrijd van zaterdag tegen Portugal kregen.

LEES OOK:

- Optimisme rond Kompany, Batshuayi krijgt minuten: dit zijn de vermoedelijke elf van de Rode Duivels tegen Egypte

- Bondscoach wil tegen Egypte verdedigers speelminuten geven én vooruitgang zien

“We zijn in België en dat ben ik al gewoon: eerst focussen op wat we niet goed deden in plaats van op wat we wel goed deden. In de kwalificatie scoorden we aan de lopende band en dan ging het over de zogenaamd zwakke ­defensie. Nu gaat het vooral over de spelers die er niet bij zijn. Tegen Portugal hielden we de nul en zeiden ze dat we aanvallend niet goed waren. Tja...”

Een Britse journalist introduceerde hem daarop als “a great coach”. Martinez liet die kans niet liggen. “Jij zou meer moeten komen”, reageerde hij.

Bekijk hier zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Egypte: