Rijverbod van 3 jaar en 18 maanden cel voor dronken chauffeur die Gilles (18) doodreed

Turnhout - De politierechtbank in Turnhout heeft Jermo H. (26) uit Vosselaar schuldig bevonden aan een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. De 18-jarige Gilles Dierckx uit Beerse kwam daarbij om het leven. De bestuurder krijgt een celstraf van 18 maanden, 3 jaar rijverbod en een boete.

Het ongeval gebeurde in september vorig jaar aan De Breem in Vosselaar, toen twee jongens van een fuif naar huis reden. Het slachtoffer, de 18-jarige Gilles Dierckx, reed na een fuif met zijn fiets naar huis toen hij werd aangereden. De tweede jongen werd enkel geraakt door de spiegel van de auto en raakte daarbij lichtgewond. De bestuurder, Jermo H. (26), hield even halt, maar vluchtte nadien weg. Pas uren later gaf hij zich aan bij de politie. Hij was op dat moment nog dronken. Onderzoek van een verkeersdeskundige wees ook uit dat hij te snel reed op het moment van het ongeval.

De bestuurder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 12 maanden met uitstel, en een rijverbod van 3 jaar waarvan 6 maanden met uitstel. Hij krijgt ook een boete van 8.000 euro.