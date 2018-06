Schoolmeisje (13) loopt straat op om tram te halen en wordt aangereden

Deurne - Een meisje van 13 is woensdagochtend afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze was aangereden door een auto op de Turnhoutsebaan in Deurne. Ze liep tussen geparkeerde auto’s door de straat op om haar tram te halen. De bestuurder kon haar niet opgemerkt hebben.

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur op de Turnhoutsebaan in Deurne, ter hoogte van het Rivierenhof. “Een 13-jarig meisje was samen met een vriendinnetje onderweg naar school. Ze wilden hun tram halen en begonnen te lopen. Tussen de geparkeerde auto’s door liepen ze de straat op. Een aankomende bestuurder kon hen niet opgemerkt hebben en reed een van de twee meisjes aan”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Het meisje kwam op de voorruit terecht en werd over de auto geslingerd. “Ze was gewond, maar is niet in levensgevaar”, aldus Wouter Bruyns. “Ze kon zelf naar de ambulance wandelen en werd naar het ziekenhuis AZ Monica gebracht.”