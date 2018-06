Het verhaal achter een van de grootste mysteries uit de Belgische geschiedenis

Gent - 11 april 1934. Marie De Vuyst gaat zoals steeds om half zes naar de vroegmis in de Gentse Sint-Baafskathedraal. “Toen ik aan de kerk kwam vond ik de zijdeur, langs den kant der Limburgstraat, openstaan. ‘t Is te zeggen, op een spleet van ongeveer 3 à 5 centimeter staan”, getuigt ze later in de krant. Op dat moment beseft ze nog niet dat haar ontdekking een van de grootste mysteries uit de Belgische geschiedenis zal worden.

Geen diefstal in Vlaanderen waar zoveel over te doen is geweest als die van het paneel van de Rechtvaardige Rechters. 84 jaar na die roof is het schilderij nog altijd niet gevonden. Tot vandaag. Want ...