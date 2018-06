Soldaat steelt gepantserd voertuig en maakt een ritje door de straten van Richmond

Het was een vreemd en beangstigend zicht, dinsdagavond in de straten van Richmond. Op zijn dooie gemak reed een gepantserd voertuig de stad binnen, met erachter een sliert politiewagens. Een onbekende man was erin geslaagd om het voertuig te stelen op een militaire basis 90 km verderop. Die diefstal deed even alle alarmbellen afgaan bij de ordediensten.

Dinsdagavond ging een onbekende man aan de haal met een gepantserd voertuig in de Amerikaanse staat Virginia. De man die volgens het opsporingsbericht werd beschreven als een blanke dertiger bleek achteraf een soldaat. Dat zou alleszins verklaren hoe hij erin slaagde om het voertuig, een zogenaamde M113, uit de militaire basis te halen waar het was geparkeerd.

Op sociale media deed al snel het bericht de ronde dat er een losgeslagen tank rondreed. De verwarring was begrijpelijk. De M113 is inderdaad een groot, rechthoekig voertuig bekleed met stalen platen. Het rijdt op rupsbanden en er kan groot kanon aan vastgemaakt worden, al was dat hier niet het geval.

64 km per uur

Het voertuig reed van de militaire basis in Blackstone naar Richmond, de hoofdstad van de staat Virginia, zo’n 90 kilometer verderop. Tijdens die tocht dwars door Virginia werd de M113 twee uur lang achtervolgd door politiecombi’s. Die konden het zware voertuig niet tot stilstand brengen ondanks het feit dat deze M113, volgens CNN, maar een maximumsnelheid heeft van 64 kilometer per uur. Voor een groot deel van het traject reed het voertuig bovendien een stuk trager dan dat.

Toen het voertuig Richmond binnenreed werd er even gevreesd voor de veiligheid van de gouverneur van Virginia. De tank ging namelijk richting het stadhuis van Richmond waar de gouverneur zijn kantoor heeft. Maar dat bleek al snel loos alarm. Volgens een reporter van de lokale krant The Richmond Times kwam het voertuig tot stilstand tussen het stadhuis en een pleintje. De bestuurder stapte uit en begon, zichtbaar doelloos, rond te wandelen. De politie wou geen risico’s nemen en stuurde een politiehond op de man af en zou hem ookgetaserd hebben.

Video: Parker Slaybaugh

Dat laatste wou sergeant Keeli, die de pers te woord stond, niet bevestigen. De man is aangehouden maar wat hem bezielde is nog niet geweten. Wel vertelde Keeli dat de man een soldaat was en dat hij uit eigen beweging het voertuig tot stilstand had gebracht.