‘Reus’ met schoenmaat 68 (!) kan enkel bij schoenmaker in Nederland terecht

Om een paar schoenen te kopen moet de Venezuelaanse Jeison Rodriguez Hernandez helemaal naar Nederland komen. De man die 2m20 lang is, heeft schoenmaat 68 en kan dat maar bij één schoenmaker krijgen.

Georg Wessels heet hij, de schoenmaker die Jeison uit de nood helpt met het nodige schoeisel. De man woont in het Nederlandse Zutphen, oftewel de andere kant van de wereld voor Venezuelanen. “Zes jaar geleden leerde ik Jeison kennen”, zegt Georg. “Zijn nichten hadden mij gecontacteerd om te vragen of ik schoenen voor hem kon maken. Ik heb dat gedaan, maar na twee jaar waren die al veel te klein.”

Zo’n extra grote schoenen maken, is ook niet bepaald makkelijk. “Ze moeten stevig zijn want Jeison weegt natuurlijk meer dan ons, mààr ze moeten ook zacht zijn want hij heeft diabetes. Zijn schoenen mogen dus nergens knellen want anders krijgt hij meteen een ontsteking.”