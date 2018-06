39-jarige Vlaming al twee dagen vermist na bergtocht door Franse Alpen

De Franse reddingsdiensten zijn sinds maandag op zoek naar Christophe Maerten, een 39-jarige man uit Halle. Hij was samen met zijn partner Vanessa op vakantie in Gresse-en-Vercors, in het Franse departement Isère, maar verdween van de radar tijdens een bergbeklimming in het gebied.

Maandagochtend 4 juni vertrok Christophe Maerten voor een stevige wandeling bergop naar Grand Veymont, het hoogste punt van de bergketen Vercors. Sindsdien heeft niemand hem nog gezien.

Sms’je

De 39-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Halle stuurde omstreeks 15 uur nog een sms’je naar zijn vrouw Vanessa: hij zou aan de afdaling beginnen en ze zouden elkaar nadien treffen op de camping. Maar toen ze hem ’s avonds niet zag, verwittigde ze de nooddiensten.

Steile wanden

Vrijwel meteen werd een zoekactie opgestart door de CRS Alpes, de bergeenheden van de Franse politie, de brandweer en de Sécurité Civile. Al is die niet gemakkelijk: de berg heeft erg steile wanden over een afstand van verschillende kilometers, wat het zoekgebied erg groot maakt. Ook het slechte weer bemoeilijkt de reddingsoperatie, dinsdag werd de actie zelfs even stopgezet door een storm. Woensdagochtend hervatten de reddingsteams het werk, versterkt door helikopters.

Oproep tot getuigen

Het reddingsteam van de CRS Alpes deed ondertussen een oproep naar getuigen: mensen die de man maandagochtend of later nog gezien hebben, worden gevraagd contact op te nemen op het nummer 0476 84 70 46.