Soedanese president organiseert mogelijke bemiddeling conflict Zuid-Soedan

De Soedanese president Omar al-Bashir heeft zijn presidentieel paleis in Khartoem ter beschikking gesteld voor een mogelijke bemiddeling tussen de leiders van het conflict in Zuid-Soedan. Zo meldde een verantwoordelijke van het Soedanees ministerie van Buitenlandse Zaken in de nacht van dinsdag op woensdag.

Een delegatie van president Omar al-Bashir reisde dinsdag naar Djoeba om het aanbod voor te stellen aan de Zuid-Soedanese president Salva Kiir. President Omal al-Bashir stelde voor dat zijn Zuid-Soedanese ambtsgenoot en de leider van de oppositie, Riek Machar, zouden samenzitten om te onderhandelen over vrede in Zuid-Soedan.

Salva Kiir aanvaardde het aanbod en bevestigde dat hij bereid is om aan de samenkomst deel te nemen. Soedan heeft nog niet laten weten als Riek Machar ook heeft toegezegd en wanneer de samenkomst zou plaatsvinden.

Het aanbod is tot stand gekomen nadat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) afgelopen donderdag de betrokken partijen in het conflict in Zuid-Soedan met sancties bedreigde indien de burgeroorlog niet tot een einde gebracht kan worden. Ook de regionale organisatie Intergovernmental Authority on Development (IGAD) was reeds bezig een bemiddeling voor te bereiden tussen Kiir en Machar.

De Veiligheidsraad van de VN wil dat António Guterres, secretaris-generaal van de VN, op 30 juni verslag uitbrengt als het staak-het-vuren dat in december werd ingesteld nog steeds van kracht is en als de twee betrokken partijen tot een politiek akkoord zijn gekomen.

Als het conflict niet opgelost is, zal de Veiligheidsraad binnen de vijf dagen na de indiening van het verslag bekijken welke sancties genomen worden tegen de Zuid-Soedanese minister van Defensie Kuol Manyang Juuk, en vijf andere verantwoordelijken. Ook zal er mogelijk een wapenembargo worden opgelegd.

Zuid-Soedan verklaarde zich in 2011 onafhankelijk van Soedan. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit nadat de president Salva Kiir zijn toenmalige vicepresident Riek Machar beschuldigde van een poging tot staatsgreep. Tienduizenden zijn sinds het begin van de burgeroorlog omgekomen en ongeveer 4 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.