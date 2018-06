Gecontesteerde Sergio Ramos is zich van geen kwaad bewust als hij voor één keer terugblikt op Champions League-finale

Het optreden van Sergio Ramos in de Champions League-finale was op z’n zachtst gezegd gecontesteerd. De verdediger van Real Madrid kreeg heel wat kritiek voor zijn forse optreden: zo moest topspeler Salah in tranen worden gewisseld na een tackle en zou doelman Karius een hersenschudding hebben opgelopen na een elleboog. De Spanjaard blikt nu voor één keer en meteen ook de laatste keer terug. En hij is zich van geen kwaad bewust, zo blijkt.

Mohamed Salah landde halfweg de eerste helft op zijn schouder na een harde tackle van Sergio Ramos: de Egyptenaar revalideert nog steeds aan zijn schouder en het WK wordt voor dé revelatie van 2018 een race tegen de tijd. Liverpool-doelman Loris Karius werd dan weer geraakt door de elleboog van de Spaanse verdediger en zou daarbij een hersenschudding hebben opgelopen, wat dan weer (deels?) zijn blunders zou verklaren... Het eindigde in een 3-1-zege voor Real Madrid en achteraf was Sergio Ramos voor de halve wereld de gebeten hond omdat hij ondanks zijn harde tussenkomsten onbestraft bleef.

Supporters uit Liverpool riepen de FIFA en de UEFA op om de Spaanse international alsnog te straffen en een Egyptische advocaat claimt zelfs een forse schadevergoeding voor de “fysieke en psychologische schade” die de verdediger veroorzaakte aan het volk van Egypte.

“Ze hebben die Salah-zaak verdorie veel aandacht gegeven”, reageert Ramos nu in AS. “Ik mis alleen Roberto Firmino die zegt dat hij een verkoudheid heeft opgelopen omdat er een druppel zweet van mij op hem terecht is gekomen”, klinkt het cynisch.

“Ik wilde er niet over spreken omdat alles zo werd opgeblazen. Maar ik zie het spel goed: Salah grijpt eerst mijn arm en ik val naar de andere kant, de blessure is aan de andere arm. Ik sprak ondertussen al met hem via enkele berichten, hij stelt het vrij goed. Hij had ook kunnen voortspelen als hij een injectie had gekregen voor de tweede helft, dat heb ik ook al eens gedaan, maar wanneer Ramos zoiets doet blijft het blijkbaar wat meer hangen. Ik weet niet of dat komt omdat ik al zo lang bij Madrid speel en al zoveel heb gewonnen en dat mensen dan op een andere manier naar je kijken...”

Sergio Ramos wil het bij die ene verklaring houden en zich nu enkel nog focussen op het WK met Spanje.