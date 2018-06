Moordenaar Maëlys verdacht van aanranding nichtje

Nordahl Lelandais, moordenaar van het meisje Maëlys dat vorige zomer in het oosten van Frankrijk om het leven werd gebracht, wordt verdacht van de aanranding van een nichtje. Dat is woensdag vernomen van bronnen dichtbij het dossier, die daarmee berichtgeving van de televisiezender BFMTV bevestigen.

Het nieuwe element is opgedoken na analyse van de gsm’s van de 35-jarige voormalige hondentrainer. Op één ervan is een video teruggevonden waarin een klein meisje aanrakingen ondergaat. De opname is gemaakt bij Lelandais thuis, in de Savoie. Op de video “is een hand te zien die van hem zou kunnen zijn”, luidt het bij de bronnen. De ouders van het meisje zijn op de hoogte gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat de video gedraaid is een week voor de ontvoering van Maëlys, die plaatsvond in de nacht van 26 op 27 augustus. Het meisje en haar ouders, afkomstig uit het zuiden van Frankrijk, verbleven in die periode een weekendje bij de ouders van Lelandais. De onderzoeksrechters hebben hem nog niet ondervraagd over het nieuwe element in het onderzoek. Een van de komende weken is een verhoor gepland, maar een datum ligt nog niet vast.

De mysterieuze verdwijning van de 8-jarige Maëlys tijdens een bruiloft op 27 augustus in de Franse Alpen zorgde in heel Frankrijk voor beroering. Haar lichaam werd midden februari gevonden op aanwijzing van Lelandais. Hij zegt dat hij haar een harde klap in het gezicht gaf.

Eind maart gaf hij ook toe dat hij in april vorig jaar de soldaat Arthur Noyer om het leven bracht. Resten van de schedel van het slachtoffer werden teruggevonden op een wandelpad in een kleine gemeente in de Savoie. Lelandais sprak over een “gevecht” dat uitmondde in de dodelijke “val” van de militair.