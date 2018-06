Facebook speelde gegevens van gebruikers door aan Chinese elektronicabedrijven

Brussel - Facebook speelt de gegevens van zijn gebruikers door aan zeker vier Chinese elektronicabedrijven. Dat kondigde het sociale netwerk dinsdag aan, berichtte de Washington Post als eerste. Een van die vier is Huawei, een telecomgigant die nauwe banden onderhoudt met de Chinese regering.

De akkoorden tussen Facebook en de Chinese bedrijven dateren van zeker 2010. Huawei kreeg daardoor toegang tot sommige gegevens van gebruikers. De drie andere Chinese bedrijven die Facebook zelf opgaf, zijn Lenovo, Oppo en TCL.

De vier samenwerkingsakkoorden blijven bestaan, maar in een interview zeiden Facebook-medewerkers dat de deal met Huawei tegen eind deze week teruggeschroefd zou worden. Die houdt in dat het Chinese bedrijf zicht krijgt op gedetailleerde informatie over de gebruikers van hun toestellen én hun vrienden. Het gaat dan om religieuze en politieke overtuigingen, opleiding en carrière en relaties.

Volgens bronnen bij Facebook bleef die informatie op de gsm’s staan, en kwam die niet terecht op de servers van het bedrijf.

De Amerikaanse regering is al langer wantrouwig over Huawei. Parlementsleden raden Amerikaanse telecombedrijven aan de netwerkuitrusting die Huawei fabriceert, niet te gebruiken.

Behalve de Chinese bedrijven kregen ook Amazon, Apple, Blackberry en Samsung toegang tot een deel van de gebruikersgegevens. Dat onthulde de New York Times vorige zondag al.

Bedoeling van die overeenkomsten, die van 2007 dateren, was om meer mobiele gebruikers naar het sociale netwerk te leiden. De Facebook-app werkte destijds niet altijd even goed op gsm-toestellen.