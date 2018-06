GERUCHTEN. Roma haalt concurrenten Nainggolan, Rode Duivels zijn grof wild, Franse (?) coach voor Chelsea

Nog iets meer dan een week en dan wordt in Rusland het WK op gang gefloten. Ondertussen draait de geruchtenmolen op volle toeren. Een overzicht van de belangrijkste transfers die potentieel op til zijn!

Radja Nainggolan mag zijn borst mogelijk nat maken. ‘Il Ninja’ reist niet mee naar Rusland en heeft dus een hele zomer om zich voor te bereiden op het nieuw seizoen bij AS Roma, als hij daar blijft tenminste. De Giallorossi zijn namelijk druk in de weer om twee nieuwe middenvelders in huis te halen. De transfer van Italiaans international Bryan Cristante van 30 miljoen euro is “zo goed als rond”, aldus Sky Italia. De Telegraaf meldt dat ook Hakim Ziyech richting Rome trekt nadat de Ajax-speler zijn akkoord gaf voor een contract van vijf jaar. Justin Kluivert wordt ook gelinkt aan Roma.

Ook Ajax-supertalent Matthijs de Ligt kan rekenen op Italiaanse interesse. De amper 18-jarige verdediger zou volgens verschillende bronnen naar Juventus kunnen. Hij bezocht na de interland Italië-Nederland de trainingsfaciliteiten van de Oude Dame en was onder de indruk. Ajax zou wel 55 miljoen vragen omdat de speler ook gelinkt wordt aan onder andere Barcelona, Bayern en Tottenham.

Duivelse interesse

Ook Manchester United liet wel eens horen geïnteresseerd te zijn in De Ligt, maar concentreert zich volgens L’Equipe en The Telegraph op twee meer ervaren verdedigers. De eerste is Toby Alderweireld. De Rode Duivel wordt al een tijdje gelinkt aan de Red Devils omdat een verbeterd contract bij Tottenham niet tot de mogelijkheden behoort. De Spurs zouden wel ruim 60 miljoen willen. Een alternatief is Clément Lenglet. De 22-jarige Fransman heeft een afkoopclausule 35 miljoen in zijn contract bij Sevilla.

Een andere Rode Duivel die op de radar van een topclub staat, is Mousa Dembélé. De middenvelder van Tottenham wordt woensdag opnieuw gelinkt aan Internazionale. De Spurs zouden interesse hebben in Joao Mario, die weg wil bij de Nerazzurri, en dus zou een ruildeal tot de mogelijkheden behoren. Inter heeft verder gesprekken aangeknoopt met Bordeaux voor Malcom, al staat de Braziliaan ook in de belangstelling van onder andere Arsenal en Tottenham. De Fransen willen 50 miljoen voor de winger.

La Gazzetta dello Sport meldde afgelopen weekend al dat AC Milan én Juventus overwegen om Youri Tielemans naar de Serie A te halen. Monaco zou 30 miljoen willen voor de ex-speler van Anderlecht. Milan en Monaco doen overigens mogelijk nog zaken. De Monegasken zouden graag de Portugese prijsschutter André Silva in huis halen door Radamel Falcao richting Italië te sturen.

Franse coach Chelsea?

Ondertussen zoekt Chelsea voort naar een nieuwe trainer, ook al is Antonio Conte officieel nog in dienst. Napoli-trainer Maurizio Sarri leek lange tijd de grote favoriet om zijn landgenoot op te volgen bij de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois, maar de Blues willen zijn afkoopclausule van 8 miljoen niet betalen. Volgens L’Equipe staat Chelsea nu dicht bij een overeenkomst met Laurent Blanc, die zonder werk zit sinds zijn vertrek bij PSG in juni 2016.

Over Chelsea gesproken, Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt dat de Blues hun zinnen hebben gezet op Alisson Becker. De Braziliaanse doelman van Roma heeft er een uitstekend seizoen opzitten en kan ook rekenen op interesse van Liverpool en Real Madrid. Mocht Alisson naar Londen trekken, is dat slecht nieuws voor Courtois. Roma zou 100 miljoen willen, maar de voorstellen zouden rond de 75 miljoen liggen. Di Marzio stelt dat Courtois naar Real zou gaan, als Alisson naar Chelsea komt.

Moses op Anfield?

Liverpool haalde al Fabinho in huis om de naar Juventus vertrekkende Emre Can te vervangen, maar The Reds hebben volgens Liverpool Echo en Goal ook gespeurd in ons land. De Champions League-finalist zou Moses Simon meerdere keren komen scouten zijn bij AA Gent. Liverpool zou 11 miljoen veil hebben voor de Nigeriaan, die voor offensieve diepte zou moeten zorgen op Anfield.

Manchester City is dan weer op zoek naar een spelmaker op het middenveld. Daarvoor boden ze al 50 miljoen euro voor Napoli-speler Jorginho, maar dat voorstel werd geweigerd. Sportief directeur Cristiano Giuntoli zou deze week richting Engeland trekken om verder te onderhandelen, maar City gokt volgens Tuttosport ook op een ander paard: Miralem Pjanic. Ook voor de Bosniër van Juventus zouden de Citizens 50 miljoen geboden hebben, maar de Oude Dame wil enkel praten over een transfer bij een bod van 80 miljoen. Ook Real Madrid en Barcelona tonen interesse in Pjanic. De komst van Riyad Mahrez voor 65 miljoen lijkt dan wel weer in kannen en kruiken.

Ander transfernieuws:

- Tottenham wil opnieuw rond tafel met Man United om te spreken over een transfer van Anthony Martial.(Daily Mail)

- Arsenal overweegt een bod op Sporting Lissabon-winger Gelson Martins, die een afkoopclausule van 60 miljoen heeft. (O Jogo)

- Chelsea, Tottenham en West Ham zijn geïnteresseerd in West Brom-aanvaller Salomon Rondon, die voor slechts 18 miljoen weg mag. (Mirror)

- Olympique Marseille is de favoriet om Mario Balotelli in huis te halen, die een vrije speler is nadat zijn contract bij Nice afliep. (Sky Italia)

- Gianluigi Buffon zal op korte termijn zijn akkoord geven aan PSG. Bij Juventus erft nieuwkomer Mattia Perin zijn nummer één. (Gazzetta dello Sport)

- Peter Crouch staat in de belangstelling van de Italiaanse promovendus Parma (Sport Italia)