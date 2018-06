Ontmaskert DNA-onderzoek bestuurder busje Mawda?

Wie is de bestuurder van het busje migranten, die medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor de dood van de Koerdische peuter Mawda? Het gerecht hoopt het antwoord via DNA-onderzoek te vinden.

Het gerecht probeert via wetenschappelijke analyse de chauffeur te identificeren die met het busje vol migranten reed, waarin ook de Koerdische peuter Mawda zat. Zij kwam tijdens de politieachtervolging door een politiekogel om het leven. De verantwoordelijkheid van de chauffeur is niet min. Omdat hij de politiewagens probeerde te rammen, besliste een agent te schieten. Door zijn rijgedrag bracht de chauffeur zo mee het leven van Mawda en de andere migranten in gevaar. Daarom doen speurders er alles aan om hem te vinden.

Op het stuur en de chauffeursstoel werden DNA-stalen genomen die mogelijk kunnen worden toegeschreven aan de persoon die reed. Die worden nu vergeleken met de DNA-stalen van alle migranten die in die noodlottige nacht in het busje zaten. Dat schrijft Le Soir en is door de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, aan onze redactie bevestigd.

Als er een ‘match’ is, licht de procureur-generaal toe, is het nog niet zeker dat de chauffeur daarmee gevonden is. Het kan het onderzoek wel op het goede spoor zetten.

Chauffeur

De verklaringen van de migranten zelf leverden namelijk niets op. De meesten wilden de identiteit van de chauffeur niet prijsgeven omdat ze bang zijn om te praten, zegt de procureur-generaal. ‘In de business van de mensensmokkel werkt het zo dat migranten veel geld betalen voor meerdere pogingen om Engeland te bereiken. Ze zijn bang dat als ze nu praten, ze hun kans verliezen op een nieuwe poging.’

De ouders van Mawda verklaarden dat ze vooraan in het busje zaten. Via hun advocaten lieten ze weten te willen praten, maar de chauffeur niet te kunnen identificeren omdat ze hem niet goed hebben gezien. ‘Dat is raar’, zegt De la Serna. ‘Ze hebben er toch 60 kilometer lang naast gezeten?’