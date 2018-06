Francken: “Hypocrisie is de vaseline van het Schumanplein”

In een interview met de VRT zei N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat hypocrsie de vaseline is van het Schumanplein (de locatie van de Europese Commissie). Dat was een rechtstreeks verwijt aan het adres van Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos.

De Franstalige oppositiepartijen PS en Défi eisen dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) opstapt. Bij de start van een Europees overlegmoment had hij gezegd dat hij artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wil “omzeilen”.

Artikel drie verhindert dat mensen worden gefolterd. Boten met vluchtelingen terugsturen naar Afrika - de zogenaamde push back - kan er wel toe leiden dat die vluchtelingen bij aankomst worden gefolterd. “Wij moeten die boten allemaal kunnen terugsturen. We moeten artikel drie proberen te omzeilen”, zei Francken.

Slechte werkwoordkeuze

Francken keert nu op dat werkwoord terug. In een interview met de VRT zegt hij dat hij “omzeilen” beter niet had gebruikt. “Want dat suggereert dat ik aanstuur op een massale schending van artikel drie. Heroriënteren” was een betere werkwoordkeuze geweest,” zegt Theo Francken vandaag.

Maar het voorstel blijft wel: mensen terugsturen naar een locatie waar ze mogelijk worden gefolterd bij aankomst. Daarvoor werd zijn voorstel teruggefloten door de door de Europese Commissie.

Francken verwijt Europees commissaris Avramopoulos hier hypocrisie: “Avramopoulos heeft ook een akkoord met Soedan gesloten, waarvoor ik bijna ontslag heb moeten nemen, en hij doet dat allemaal. We hebben in Turkije een deal gesloten met Erdogan, we hebben een akkoord gesloten met milities in Libië, die qua mensenrechtenschending kampioen zijn in Afrika”, zegt Francken. “Hypocrisie is de vaseline van de Wetstraat, ik denk dat hetzelfde ook geldt voor het Schumanplein. Dat is vandaag nog eens bewezen.”