Wetenschappelijk onderzoek in drie minuten uitgelegd door studenten

Studenten aan de vijf Vlaamse universiteiten krijgen de kans om hun wetenschappelijk onderzoek in drie minuten uit te leggen voor de camera. De vzw Scriptie lanceerde hiervoor het videoplatform “Wetenschap Uitgedokterd”.

“Wetenschap Uitgedokterd” is een initiatief van Scriptie vzw, een non-profitorganisatie met als doel wetenschap en techniek in Vlaanderen te promoten. In samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten, VUB, UHasselt, UAntwerpen, KULeuven en UGent, worden doctoraat- en postdoctoraatstudenten voor de camera geplaatst om hun onderzoek in drie minuten uit te leggen.

De studenten kunnen zich via de universiteit inschrijven, waarna acht onderzoekers per universiteit worden geselecteerd, begeleid en vervolgens voor de camera geplaatst. Zo is Scriptie vzw reeds bij de VUB, UHasselt en KULeuven langsgegaan, en zijn ze momenteel opnames aan het vastleggen bij de UGent.

“Initiatieven als “Wetenschap Uitgedokterd” helpen onze wetenschappers te tonen waar ze mee bezig zijn en laten het publiek meegenieten van alle grote en minder grote ontdekkingen”, zei Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Phillipe Muyters ondersteunend.

Het initiatief legt ook de nadruk op het internationale karakter van de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, zei Scriptie vzw. Zo is één op de drie doctoraatsonderzoekers aan onze instellingen afkomstig uit het buitenland.

Momenteel zijn er reeds veertien onderzoeken te bekijken op wetenschapuitgedokterd.be. Vanaf 11 juni worden er wekelijks twee nieuwe onderzoeken voorgesteld. De Engelstalige versie van de site is toegankelijk via sciencefiguredout.be.