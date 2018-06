Man in wiens appartement de verwoestende brand in de Grenfelltoren ontstond krijgt getuigenbescherming

De man die in het appartement woonde waar zo’n jaar geleden de brand is gestart die de Grenfell Tower in Londen verwoestte, vreest voor zijn leven. Omdat hij intussen zo wordt opgejaagd door de Britse media, wordt overwogen hem politiebescherming te geven.

De brand in de Grenfell Tower kostte het leven aan 72 mensen. De hele woonblok is verwoest. Het vuur ontstond in een appartement op de vierde verdieping. Daar vloog een koelkast in brand.

Op het proces rond de dodelijke brand kwam woensdagvoormiddag de advocaat van Behailu Kebede aan het woord. Kebede is de bewoner van appartement nummer 16, waar de brand ontstond.

Foto: AFP

“Hij werd gewekt door een piepend geluid”, zei advocaat Rajiv Menon. “Hij ging naar de keuken, opende de keukendeur. Hij zag er veel rook. Die rook leek te komen van achter zijn koelkast.” Kebede zou daarop geprobeerd hebben de hulpdiensten te bellen. “Maar het lukte hem niet meteen contact te maken met de operatoren. Hij moest meerdere telefoontjes doen vooraleer hij iemand te pakken kreeg.”

Daarna ging hij aankloppen op de slaapkamers van huisgenoten. Met zijn smartphone en zonder schoenen, sleutels, portefeuille verliet hij zijn appartement en uiteindelijk ook het gebouw. “Het is dus niet zo dat hij eerst nog een koffer had gepakt met daarin zijn spullen. Dat is een leugen.” Kedebe verwittigde volgens zijn advocaat ook de andere bewoners van de vierde verdieping. Aan de intussen toegesnelde brandweermannen legde hij uit wat hij in zijn keuken gezien had.

Getuige en geen verdachte

“Hij heeft alles gedaan om zijn buren en vrienden te helpen. Hij heeft op elk moment samengewerkt met de politie”, ging de advocaat verder. “Het is, in het licht van wat er het voorbije jaar allemaal werd geschreven over hem, ook belangrijk om te benadrukken dat meneer Kebede een belangrijke getuige is in het onderzoek, en geen verdachte.” Volgens de advocaat heeft Kebede een trauma opgelopen en slaapt hij niet meer. Hij zou ook meerdere keren door de media benaderd zijn geweest “om voor veel geld zijn verhaal te verkopen”. “Hij werd gebombardeerd door telefoontjes en berichten van journalisten. Hij werd constant belaagd.”

- lees verder onder de foto’s -

In deze flat ontstond de brand. Foto: AP

Foto: AFP

Uiteindelijk werd hij zo overladen met berichten én bedreigingen dat de politie overwoog om Kebede te beschermen als getuige, hem een nieuwe verblijfplaats en een andere naam te geven.

Dat is ook de reden dat Kebede zelf niet aanwezig was op de zitting. “Hij heeft veel angst om hier persoonlijk te verschijnen. Tenzij het noodzakelijk is, zal hij tot september geen mondelinge getuigenis geven.”

Want er zijn mensen die de schuld van de brand bij Kebede leggen. Zo wordt gesuggereerd dat de man zelf geknoeid heeft met de koelkast om de brand bewust te doen ontstaan om een verzekeringspremie te kunnen opstrijken. “Maar daar is niks van waar. Kebede hoopt dat dit onderzoek voor eens en voor altijd duidelijk zal maken dat hij geen enkele schuld treft voor het ontstaan en de verspreiding van de brand. En hij hoopt dat het onderzoek uiteindelijk rechtvaardigheid zal brengen voor de 72 mensen die het leven lieten in de brand.”

Brandgevaarlijke gevelbekleding

De brand in de Grenfelltoren, een gebouw met 24 verdiepingen, in de Londense wijk Kensington brak op 14 juni 2017 kort voor 1 uur ’s nachts (lokale tijd) uit. De brand verspreidde zich zeer snel. Het gebouw was in 2016 gerenoveerd, waarbij onder meer nieuwe gevelbeplating was aangebracht. Deze gevelplaten hebben mogelijk bijgedragen aan de snelle verspreiding van de brand. 72 mensen kwamen om het leven, 77 mensen raakten gewond.

Foto: BELGAIMAGE