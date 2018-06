Myanmar en de VN ondertekenen akkoord over repatriëring Rohingya

Twee instellingen van de Verenigde Naties gaan Myanmar bijstaan bij de repatriëring van honderdduizenden Rohingyavluchtelingen die vorig jaar moesten vluchten na een hard militair optreden. Dat staat in een memorandum van overeenstemming dat woensdag is ondertekend.

“Dit document zal het werk verbeteren van de regering van Myanmar, die zich sinds vorig jaar bezighoudt met de vrijwillige, veilige en waardige repatriëring van ontheemde personen”, staat in een mededeling op de Facebookpagina van Adviseur van Staat Aung San Suu Kyi.

Het memorandum werd ondertekend door Myanmar, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en is “een integraal onderdeel van een allesomvattende benadering (...) om de grondoorzaken van de crisis aan te pakken”, aldus Knut Ostby, coördinator van de Verenigde Naties in Myanmar, op Twitter.

Het akkoord creëert een mogelijkheid voor de VN om eindelijk de kwetsbare gemeenschappen in het noorden van de staat Rakhine te bereiken. Maar als de regering van Myanmar de afspraken niet volledig nakomt, is de tekst, die niet publiek gemaakt is, niets waard, zegt Richard Weir, onderzoeker bij Human Rights Watch, aan het Duits persbureau dpa.

De woordvoerder van de regering van Myanmar wilde niet reageren op de inhoud van het document.

Bijna 700.000 Rohingya-moslims ontvluchtten het overwegend boeddhistische Myanmar na hevig militair geweld. De Verenigde Naties bestempelden de acties van Myanmar als “etnische zuivering”.

Myanmar heeft verklaard dat het sinds januari klaar is om vluchtelingen op te vangen, maar volgens mensenrechtengroepen is het weinig waarschijnlijk dat de Rohingya vrijwillig naar de grote kampen terugkeren. Hun dorpen werden verwoest.