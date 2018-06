Michel wil meer middelen voor Europol

Premier Charles Michel wil op Europees niveau pleiten voor meer middelen voor Europol. Dat heeft hij woensdag gezegd in het hoofdkwartier van de Europese politiedienst in Den Haag, waar hij samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de nieuwe Belgische Europol-baas Catherine De Bolle bezocht. De voormalige commissaris-generaal van de federale politie is er sinds 1 mei aan de slag.

Catherine De Bolle was zes jaar lang directeur-generaal bij de federale politie en werd eind vorig jaar gekozen als nieuwe directeur-generaal van Europol in Den Haag. Haar mandaat begon op 1 mei. Premier Michel noemde haar benoeming woensdag “een grote plus voor België en een vorm van erkenning”. Haar nominatie was het gevolg van goed diplomatiek werk, benadrukte hij.

De premier is van plan om er op het Europees niveau voor te pleiten dat Europol meer middelen krijgt. “België is altijd voorstander geweest van een samenwerking tussen de Europese lidstaten. Het delen van informatie is onmisbaar in de strijd voor onze veiligheid”, zei hij.

Ook Jambon is tevreden met de benoeming van De Bolle bij Europol. “Dat is goed voor België. Het feit dat het hoofd van de Belgische politie de baas wordt van de Europese politie, toont de kwaliteit van het politiewerk aan. Bovendien is het makkelijker werken als je mensen aan de top hebt staan.”

De Bolle zelf benadrukte dat ze zich vooral wil inzetten in de strijd tegen illegale migratie en mensensmokkel. Terrorisme, drugstrafiek en fraude zijn de komende jaren ook belangrijke uitdagingen, klonk het.

De kersverse Europol-baas is begonnen met een tour langs de Europese lidstaten, om te vragen naar hun specifieke behoeften en prioriteiten.

Europol houdt zich vooral bezig met de uitwisseling van gegevens tussen de politiediensten van de 28 EU-lidstaten. Het agentschap werkt ook nauw samen met onder meer de VS, Canada, Australië, Oekraïne, Colombia en Albanië.