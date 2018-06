Brasschaat -

In Brasschaat zitten ze met een lekke bandenplaag. Het lijkt er sterk op dat iemand er bewust vijzen en nagels rondstrooit. In één bepaalde straat hebben tientallen mensen al één of meerdere banden gehad. Wie de vijzen en nagels er gooit, is voorlopig een raadsel. De politie onderzoekt de zaak.