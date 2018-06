Kim Jong-un “smeekte” Trump om topontmoeting toch te laten doorgaan

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd “op handen en knieën gedwongen” en “smeekte” om een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump nadat die een topontmoeting tussen de twee had afgezegd. Dat heeft Trumps advocaat Rudy Giuliani woensdag gezegd in het Israëlische Tel Aviv.

Volgens de voormalige burgemeester van New York blies Trump de ontmoeting af vanwege dreigementen vanuit Pyongyang met een kernoorlog en beledigingen aan het adres van Amerikaanse functionarissen. “We zeiden dat we geen top wilden onder die omstandigheden”, aldus Giuliani. “Kim kroop vervolgens op zijn handen en knieën en smeekte erom, wat precies de positie is waarin je hem wilt hebben.” Daarop werd de ontmoeting opnieuw in de steigers gezet.

Giuliani geldt als een vertrouweling van Trump. Hij maakt deel uit van het advocatenteam dat zich namens de Amerikaanse president bezighoudt met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 en mogelijke linken met het campagneteam van Trump.

De uitspraken komen er in de aanloop naar de langverwachte ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni in Singapore. In het licht daarvan is de Japanse premier Shinzo Abe woensdag naar de VS vertrokken voor overleg met Trump. De minister van Buitenlandse Zaken van Singapore brengt donderdag en vrijdag dan weer een officieel bezoek aan Pyongyang.