José Mourinho geeft zijn WK-voorspelling en heeft niet zo’n goed nieuws voor de Rode Duivels

De WK-koorts stijgt want volgende week donderdag is het eindelijk zover: de start van het grootste voetbalfeest ter wereld. De Rode Duivels zitten in Groep G met Engeland, Tunesië en Panama, en hopen de groep te winnen. Maar als het van José Mourinho afhangt, zal dat niet het geval zijn.

De Portugese coach van Manchester United gaf donderdag zijn voorspelling voor de groepsfase van het WK in Rusland. Mourinho koos dus telkens zijn groepswinnaar en nummer twee, en stelde zo zijn achtste finales samen.

“Ik wil niet emotioneel zijn, maar ik moet wel. Ik wil dat mijn spelers winnen, maar ook dat ze op vakantie kunnen gaan. Dus dit wordt lastig”, zei Mourinho bij aanvang.

In de groep van de Rode Duivels koos hij niet voor België als nummer één maar voor het land waarin hij trainer is. “Kom op Engeland”, riep Mourinho toen hij de Three Lions als groepswinnaar aanduidde. “België wordt dan tweede.” In de achtste finales komen de Duivels vervolgens uit tegen de winnaar van Groep H en dat is volgens Mourinho Senegal. Engeland treft Polen.

Foto: rr

De volledige voorspelling van Mourinho:

Groep A: 1. Uruguay, 2. Rusland, 3. Egypte, 4. Saudi-Arabië

Groep B: 1. Spanje, 2. Portugal, 3. Marokko, 4. Iran

Groep C: 1. Frankrijk, 2. Australië, 3. Peru, 4. Denemarken

Groep D: 1. Argentinië, 2. Nigeria, 3. IJsland, 4. Kroatië

Groep E: 1. Brazilië, 2. Zwitserland, 3. Servië, 4. Costa Rica

Groep F: 1. Duitsland, 2. Mexico, 3. Zweden, 4. Zuid-Korea

Groep G: 1. Engeland, 2. België, 3. Panama, 4. Tunesië

Groep H: 1. Senegal, 2. Polen, 3. Colombia, 4. Japan

Grootverdiener

Enkele maanden geleden werd bekend dat Mourinho 450.000 euro per dag verdienen ging verdienen bij de Russische zender RT. Hoewel hij amper vier dagen in Rusland zal verblijven, zal hij op het einde net geen twee miljoen euro opstrijken. Hij zal er zijn bij de start van het WK, maar op de slotdag zal de Portugees via een satellietverbinding werken. “Ik kijk er naar uit om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap in Rusland en mijn inzichten te delen", klonk het toen.