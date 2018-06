Nieuw supertalent? Amper 17-jarige Braziliaan scoort hattrick... in 9 minuten

Real Madrid en FC Barcelona zijn opnieuw op oorlogspad omwille van een Zuid-Amerikaans talent: Rodrygo. De Braziliaanse aanvaller scoorde afgelopen weekend een loepzuivere hattrick voor Santos, de ex-club van Neymar. Hij had daarvoor amper negen minuten nodig tegen Nacional, dat met 5-2 onderuit ging. Rodrygo heeft een afkoopclausule van 50 miljoen in zijn contract. Afwachten of de Spaanse giganten dat op tafel gaan leggen...

De 1-0:

De 2-0:

De 3-0: