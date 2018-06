Ex-generaal Buchsenschmidt is schuldig aan pesterijen tegenover ondergeschikten

Brussel - De Brusselse arbeidsrechtbank heeft ex-generaal Guy Buchsenschmidt schuldig bevonden aan pesterijen tegenover twee van zijn ondergeschikten. Daarnaast besliste de rechtbank dat het optreden van het ministerie van Defensie onvoldoende doortastend was. Een derde officier werd ook onheus behandeld, maar het is onvoldoende bewezen dat dat door de oud-generaal gebeurde.

Generaal Buchsenschmidt stond tussen midden 2013 en midden 2015 aan het hoofd van het Eurocorps en daarbij zou er in de relatie met een aantal ondergeschikten één en ander zijn foutgelopen. Zo zou de generaal avances hebben gemaakt aan het adres van de echtgenote van een een commandant. Daarna zou de echtgenote een roddelcampagne zijn gestart en zou het verblijf van de commandant zelf bij het Eurocorps niet verlengd zijn.

Een tweede officier, een majoor, zou het met generaal Buchsenschmidt aan de stok gekregen hebben wegens een sarcastische Facebookpost van zijn echtgenote. “Daar werd onnodig een veiligheidsincident van gemaakt en plots moest mijn cliënt verhuizen”, zei de advocate van de drie officieren.

Het conflict met de derde officier, een kolonel, zou dan weer te wijten zijn aan onenigheid tussen de echtgenotes van generaal Buchsenschmidt en de kolonel. Die laatste werd overgeplaatst naar het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, waar hij een “werkje” moest schrijven, aldus de advocate. De drie officieren eisen nu een schadevergoeding van zes maanden brutoloon.

De advocaat van de generaal en van Defensie voerde aan dat er van pesterijen geen sprake was. Zo werd het mandaat van de commandant bij het Eurocorps niet verlengd omdat hij zijn huur niet had betaald. De majoor werd gevraagd te verhuizen omdat zijn echtgenote ruzie had met al haar buren en de kolonel was op de vingers getikt omdat zijn echtgenote beledigende Facebookposts had geplaatst. “Hij werd overgeplaatst omdat hij niet langer in Straatsburg kon blijven”, klonk het.

De drie officieren krijgen elk een schadevergoeding van zes maanden brutoloon. Ook het ministerie van Defensie moet een schadevergoeding betalen.