Europese Commissie voert maatregelen tegen VS-sancties in

Brussel - Om het internationale nucleaire akkoord met Iran overeind te houden, heeft de Europese Commissie woensdag twee maatregelen goedgekeurd die de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord moeten counteren. Ze moeten van kracht zijn tegen begin augustus, wanneer de Verenigde Staten opnieuw sancties tegen Iran willen invoeren.

Zo besloot de Commissie woensdag tot een uitbreiding van het blokkadestatuut. Dat mechanisme moet Europese bedrijven die zaken willen doen in Iran ertoe bewegen om de dreiging van Amerikaanse sancties te negeren. Dat kan in theorie onder meer door hen schadevergoeding te geven voor eventuele kosten en verliezen. Ook gaf de Commissie haar fiat voor de uitbreiding van het mandaat van de Europese Investeringsbank. Het geeft de bank een wettelijke basis om investeringen in Iran financieel te ondersteunen.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben twee maanden tijd om bezwaar aan te tekenen. Gebeurt dat niet, dan worden de maatregelen begin augustus van kracht. Tegen dan zullen de VS opnieuw sancties invoeren tegen Iran. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat er lidstaten bezwaar zullen aantekenen. Op een top in Sofia hadden de staatshoofden en regeringsleiders vorige maand al instemmend gereageerd op de voorstellen.

Het drie jaar oude nucleaire akkoord is op de helling komen te staan nadat president Donald Trump de eenzijdige terugtrekking van zijn land uit het akkoord en de herinvoering van sancties had aangekondigd. Het akkoord dwong Iran om af te zien van kernwapens, in ruil worden de economische sancties tegen het regime in Teheran afgebouwd. Iran eist nu garanties dat het de economische voordelen van het akkoord kan behouden. Europa wil zich daarvoor inspannen, op voorwaarde dat ook Iran zich aan zijn afspraken houdt.