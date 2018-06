Politie onderschept contact van schutter Luik na schending vrijlating onder voorwaarden

Het gerecht heeft vanmiddag Fouad B. opgepakt, de man die genoemd wordt als één van de personen die de Luikse schutter Benjamin Herman (31) zou hebben geradicaliseerd. Dat bevestigt het federaal parket aan Het Nieuwsblad. Opmerkelijk: bij de arrestatie raakte één agent gewond.

De politie viel vanmiddag in de buurt van het Waalse Ensival binnen in het huis van Fouad. B. De man was sinds 22 mei vrij onder voorwaarden en werd opgepakt omdat hij die voorwaarden geschonden heeft. Niet omdat er aanwijzingen waren dat ook hij een aanslag wilde plegen, zo benadrukt het federaal parket. Het ontkent daarmee met klem de berichten in verschillende andere media.

Bij de arrestatie raakte een agent gewond. Het gaat om een ongeluk: één agent vuurde per abuis zijn eigen dienstwapen af, en schoot zichzelf daarbij in het been.

Fouad B. ontpopte zich in de gevangenis tot vrome moslim. Hij zou meermaals gesprekken gevoerd hebben in de gevangenissen van Marche en Lantin met Benjamin Herman, de schutter van de aanslag in Luik die afgelopen week twee agentes en een student doodschoot.

Yassine D. wordt net als Fouad B. genoemd als iemand die mogelijk verantwoordelijk was voor de radicalisering van Herman.

Foto: Facebook

Wie is Fouad B.?

Fouad B. is al meerdere keren veroordeeld voor diefstal. In 2007 werd hij veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens mishandeling en diefstal van iemands gouden ketting. Eerder kreeg hij al twee jaar gevangenisstraf voor een overval in een nachtwinkel in Verviers.

Hij radicaliseerde in de gevangenis en werd zelfs opgenomen in de lijst van ‘25 meest geradicaliseerde mensen’ in Verviers. Zijn naam verscheen op de OCAD-lijst, een lijst met mensen die een dreiging inhouden.