Man met mes opgepakt op Grote Markt Den Haag

In de Nederlandse administratieve hoofdstad Den Haag is een man aangehouden die schreeuwend met een mes op de Grote Markt liep. Voor hij het mes op de grond gooide en zich liet meenemen door agenten, zette hij het mes even op de eigen keel.

Of de man verward was, kan de politie nog niet zeggen. Door met getuigen te praten, probeert zij te achterhalen wat de man heeft geroepen. Veel mensen zagen het voorval aan het begin van de middag gebeuren want het was druk op de terrassen van de Grote Markt, aldus de politie.

Op Bevrijdingsdag, 5 mei, stak een 31-jarige man van Syrische afkomst drie mensen neer in de binnenstad van Den Haag. Op een filmpje is te horen dat de man “Allahu akbar” roept wanneer de politie hem neerschiet.