Vliegtuig met tien inzittenden verdwenen in Kenia

Een Keniaans reddingsteam zoekt woensdag naar een klein vliegtuig met tien inzittenden dat dinsdag van de radar verdween.

Het is een vliegtuig van de Keniaanse luchtvaartmaatschappij Fly-SAX, een dochterbedrijf van de lagekostenluchtvaartmaatschappij Fly 540.

Het vliegtuig in kwestie verdween boven de Aberdare bergen in Kenia. De bergketen ligt ongeveer zestig kilometer ten noorden van de hoofdstad Nairobi.

Het slechte weer heeft de zoektocht verhinderd, zei Pius Masaari, verantwoordelijke van de Keniaanse dienst rampenbeheer. Ook is een voertuig van het Rode Kruis in een botsing geraakt met een vrachtwagen.

Drie personeelsleden van het Rode Kruis betrokken in het ongeval verkeren in kritieke toestand, zei Boaz Cherotich, commissaris van de provincie Nyandarua.

Het is niet de eerste keer dat een vliegtuigongeval zich voordoet in de mistige Aberdare bergen. In 2013 zijn drie Zwitserse burgers omgekomen nadat hun vliegtuig neerstortte in de bergketen.