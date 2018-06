Eiland Sentosa: de plek waar Trump en Kim elkaar ontmoeten, heeft een duister verleden

De langverwachte ontmoeting tussen president Donald Trump en leider Kim Jong-un zal dan toch plaatsvinden. Niet in Noord-Korea of de Verenigde Staten, wel op een eiland voor de kust van Singapore. Een idyllische plek met prachtige stranden, jachthavens en golfclubs. En tegelijkertijd een plek waar ooit piraten heersten en bloedvergieten dagelijkse kost was. Sentosa: een paradijs of een oord van verderf?

Binnen een week is het zover: de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un vindt plaats op 12 juni om 9 uur ’s ochtends. En dat na heel wat heen-en-weer gedreig. De historische ontmoeting tussen de wereldleiders gaat - alles als goed blijft gaan - door in Singapore, op het eiland Sentosa. Een naam die vandaag ‘rust en vrede’ betekent maar ooit ‘Pulau Belakang Mati’ werd genoemd, ofwel: ‘het eiland des doods’.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

Sentosa is een van de 63 eilanden die samen Singapore vormen. Het is zo’n 500 hectare groot en ligt voor de kust van het grootste eiland: het hoofdeiland dat de naam Singapore draagt. Omdat het op slechts enkele kilometers afstand van het vasteland ligt en tegelijkertijd een paradijselijke rust uitstraalt, is het de ideale plek voor een allereerste top tussen de president van Amerika en de Noord-Koreaanse leider. Er is genoeg privacy en afzondering. Er zijn luxehotels, jachthavens en golfclubs ter vertier. En een duister verleden, dat is er ook.

Foto: AFP

Trekpleister voor piraten

Singapore werd in de 19e eeuw opgericht als een Britse handelspost, de toplocatie aan de belangrijkste zeeweg tussen India en China maakte het immers tot een ideale keuze. Maar zelfs vóór de Britse overheersing was Singapore een bloeiend handelscentrum. Al werd het vooral bezocht door handelaars van de avontuurlijke soort, door piraten om precies te zijn.

Het was ook toen dat het eiland zijn oorspronkelijke naam kreeg, Pulau Blakang Mati. De letterlijke vertaling spreekt boekdelen: ‘eiland achter de dood’ - een verwijzing naar de reputatie vol gewelddadige piraterij. De bevolking van het eiland bestond destijds voornamelijk uit Maleisiërs, Chinezen en de Bugis. Ook die laatsten waren een volk van zeerovers, oorspronkelijk afkomstig van het Indonesische eiland Sulawesi.

Decor van slachtpartij

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde Sentosa het decor van een slachtpartij. Het eiland was de plaats waar de Japanners in 1942 heel wat Britse en Australische soldaten gevangen hielden na de overgave van de geallieerde troepen. Het kreeg de Japanse naam Syonan, wat dan weer ‘Licht van het Zuiden’ betekent.

Met de sky-metro rijd je Sentosa zo binnen. Foto: EPA-EFE

Maar het tegendeel was waar: het werd een duistere periode vol slachtpartijen en de rustige stranden werden gekleurd door bloedvergieten. Duizenden mensen werden er gedood in een Japanse poging om alle niet-Japanse elementen uit de etnische Chinese gemeenschap te zuiveren en niet-Japanse activiteiten voorgoed te bannen. Voornamelijk mannen tussen 18 en 50 jaar werden het slachtoffer: ze werden telkens naar verschillende locaties geroepen, vervolgens werden ze massaal neergeschoten met machinegeweren. Hun lichamen belandden in zee.

Heel wat terechtstellingen vonden plaats op het meest idyllische strand van het eiland, nu de thuisbasis van de nabijgelegen Serapong golfbaan met 18 holes én het hotel waar Trump en Kim elkaar zullen ontmoeten.

Dodelijke kabelbaan

Vandaag is nog maar weinig te merken van dat bloedig verleden: de regering van Singapore veranderde de naam naar Sentosa, wat zoveel betekent als ‘rust en vrede’. Het wrede maakte plaats voor het vreedzame en toeristen ontdekten stilaan het paradijs. De Universal Studios en het Resorts World Casino maakten de plek zelfs tot toeristische hotspot.

Foto: AFP

En toch, zelfs het nieuwe succes van het eiland verliep niet vlekkeloos: in 1983 stortten twee rijtuigen van een kabelbaan in de zee nadat de kraan van een olietanker de kabel doorsneed. In 2000 stierf een meisje van acht in het net geopende waterpark Fantasy Island. Het park sloot in 2002 na aanhoudende veiligheidsklachten.

Nu lijken alle problemen dan toch van de baan en kreeg het eiland - alweer - een nieuwe bijnaam: de “State of Fun”.

Lady Gaga en Madonna, Trump en Kim

De plek waar Trump en Kim elkaar zullen ontmoeten is het Capella hotel. Een luxeresort dat 112 kamers en villa’s telt, verspreid over een domein van ruim dertig hectare. Gerestaureerde koloniale gebouwen, waar ooit de officieren van het Britse leger vertoefden, schitteren in de weelderige tuinen.

“De plek die gekozen is voor de top in Singapore tussen de president en Kim Jong-un is het hotel Capella op het eiland Sentosa”, zei Sarah Sanders eerder via Twitter. “We bedanken onze gastheren in Singapore voor hun gastvrijheid”, voegde de woordvoerster van het Witte Huis eraan toe.

De nieuwe vleugel van het hotel is een ontwerp van Norman Foster, een gerenommeerd Brits architect . Onder meer supersterren als Madonna en Lady Gaga verbleven er al. De eenvoudigste kamers kosten omgerekend zo’n 420 euro per nacht, in een koloniaal landhuis betaal je gemakkelijk 6.400 euro per nacht. Trump en Kim zullen niet overnachten in het hotel, zij zoeken elders een suite.

Wie nog snel een kamer wil boeken om de top van dichtbij te volgen, is er trouwens aan voor de moeite: in aanloop naar de top kan er niets meer geboekt worden.

Hotel Capella Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP