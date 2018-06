Geen WK maar Steven Defour is wel al aan de slag bij Burnley: “Soms moet je beslissingen nemen die je niet wil nemen”

Steven Defour had naar eigen zeggen net het ongelijk de criticasters bewezen toen hij uitviel bij Burnley met een knieblessure, die het gevolg was van slijtage. Daardoor moest hij een streep trekken door het WK en stopte hij ook als international. Na hard labeur in zijn vertrouwde omgeving in België keerde hij nu al terug naar Engeland om de laatste hand te leggen aan zijn revalidatie in het Barnfield Training Centre.

“Afscheid nemen als international was een moeilijke beslissing, maar anderzijds ook niet moeilijk want het belangrijkste voor mij is dat ik zo lang mogelijk kan blijven voetballen”, aldus Defour. “Dan moet je soms harde beslissingen durven nemen, beslissingen die je niet wil nemen... Maar het is duidelijk dat als ik 100% fit wil zijn, ik de tijd nodig heb om mijn lichaam klaar te krijgen voor de Premier League. En die tijd krijg je met interlandbreaks.”

“Tijdens het WK zal ik uiteraard supporteren voor de Rode Duivels, ik zal mijn vrienden en collega’s steunen. Maar er zal altijd een klein stemmetje zijn dat zegt: ‘jij had daar kunnen staan’... Natuurlijk ben ik daar droevig om maar ik heb al een WK gespeeld en dus is het gemis is niet meer zo groot. Ik hoop dat België het goed doet, ze hebben de spelers en de kwaliteiten. Ik hoop dat ze ver geraken.”

