Yuya Kubo reageert voor het eerst op niet-selectie WK: “Slecht voorgevoel bleek terecht”

Yuya Kubo heeft - op zijn blog - voor het eerst gereageerd op zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. De Japanse aanvaller van AA Gent lijkt zwaar aangeslagen en reageert vol ongeloof op de keuze van bondscoach Nishino. “Ik wachtte al enkele jaren op dit moment: de aankondiging van de selectie voor het WK in Rusland”, steekt Kubo van wal. De spits van AA Gent had dan ook echt zijn zinnen gezet op een eerste WK-deelname, ondanks een mindere periode en hoewel de nationale ploeg eveneens een turbulente periode doormaakte met onder andere het ontslag van Vahid Halilhodzic tot gevolg.

“Zelf was ik na het einde van de competitie blijven trainen zodat ik me op elk moment fit kon aanmelden bij het team. Ik deed alles wat mogelijk was en hoopte dan ook op een plekje in de selectie. Toch had ik een slecht voorgevoel en dat bleek ook terecht. Nu overheersen verschillende emoties en ik kan geen antwoord vinden op die ene vraag: waarom?”

Kubo ontpopte zich de voorbije jaren tot best scorende Japanner in Europa en leek dan ook over prima adelbrieven te beschikken in aanloop naar dit WK: “Zoals ik me nu voel, zal ik wellicht niet eens kijken naar de wedstrijden tijdens het WK. Toch wil ik het team steunen tijdens het toernooi. Maar ik vrees dat het heel wat emoties zal opwekken om die jongens, met wie ik de kwalificatie veilig stelde, aan het werk te zien in Rusland.”

“Ik moet dit nu accepteren en verder gaan met mijn loopbaan. Het is lang geleden dat ik geen plannen had in juni. De voorbije jaren was ik immers telkens met het nationale team aan de slag. Ik wil dan ook deze onverwachte vrije tijd nuttig besteden. Het is nu aan mij om vooruit te denken en mezelf te blijven ontwikkelen zodat ik binnen vier jaar absoluut onmisbaar ben voor het Japanse nationale team. Als ik wat uitgerust ben, zal ik de training hervatten bij mijn team maar dit vervelende gevoel zal toch nog even blijven nazinderen!”