Ook zij vermoordden iemand en werden door de rechter vrijgesproken

Verrassing woensdagochtend in de rechtbank van eerste aanleg. De gepensioneerde bouwvakker Alfons B. (59) uit Beveren gaat vrijuit na een gecorrectionaliseerd assisenproces waar hij terechtstond voor moord op zijn terminaal zieke vrouw. Hij wurgde haar en probeerde nadien zelfmoord te plegen. “Menselijk gezien kon hij niet anders dan handelen hoe hij heeft gehandeld”, oordeelde de rechter in Dendermonde. Alfons B. is niet de enige “moordenaar” die de rechtbank vrijspreek.