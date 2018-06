Trump ontvangt moslims op Witte Huis voor iftar

De Amerikaanse president Donald Trump nodigt woensdagavond op het Witte Huis tussen de 30 en 40 moslims uit voor de iftar, de maaltijd die tijdens de vastenmaand ramadan genuttigd wordt meteen na zonsondergang. Dat heeft Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, laten weten.

In 2017, tijdens zijn eerste jaar aan de macht, organiseerde Trump geen iftar, waarmee hij brak met een Amerikaanse presidentiële traditie.

Verschillende moslimorganisaties in de VS hebben al laten weten dat ze woensdagavond hun kat sturen. De moslimgemeenschap leeft op gespannen voet met Trump. Zo liet hij bij het begin van zijn campagne een ballonnetje op om moslims tijdelijk niet meer in de VS binnen te laten. Sadiq Khan, de islamitische burgemeester van Londen, kreeg dan weer het verwijt van de Amerikaanse president dat hij de terreurdreiging minimaliseerde.