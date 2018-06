Macron vergelijkt telefoontje met Trump met worst: “Als mensen zouden weten wat erin zit, zouden ze het niet meer eten”

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump leken goede vrienden te worden, maar een rampzalig verlopen telefoontje zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Al lijkt Marcon er niet zwaar aan te tillen. Hij vergeleek het gesprek met worst.

Het was de Amerikaanse zender CNN die het nieuws naar buiten bracht dat Macron en Trump elkaar gebeld hadden, net na de beslissing van de Amerikaan om een importheffing in te voeren op Europees staal en aluminium. Volgens een bron verliep dat gesprek erg slecht. “Het was afschuwelijk”, klonk het. “Macron dacht dat hij zijn mening vrij zou kunnen geven, door de goede band die ze opgebouwd hebben, maar Trump kan geen kritiek aanvaarden.”

Tijdens een persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu in Parijs, werd Macron gevraagd naar het telefoontje. Voor zijn antwoord haalde hij inspiratie bij Otto von Bismarck, de Duitse 19de-eeuwse staatsman. “Zoals von Bismarck zou zeggen: als we mensen zouden uitleggen hoe worst gemaakt wordt, is het weinig waarschijnlijk dat mensen ze nog zouden eten.”

De Franse president wilde niet verder ingaan op het gesprek. “Ik heb graag dat mensen de afgewerkte maaltijd zien, maar ik ben er niet van overtuigd dat keukenpraat helpt bij de aflevering van het maal of het opeten ervan.”