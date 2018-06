Trump vergeet tekst patriottisch volkslied tijdens “haastig” feestje in Witte Huis

De President van de Verenigde Staten was dinsdag van plan om de winnaars van de meest recente Super Bowl te ontvangen op het Witte Huis, maar annuleerde dat feestje toen bleek dat slechts tien atleten wilden komen. In plaats van de traditionele viering, organiseerde Trump zelf een festijn, een ‘viering van Amerika’, maar dat verliep niet helemaal zoals gepland. Na twaalf minuten hield de president het al voor bekeken, maar eerst worstelde hij met de tekst van ‘God Bless America’, het patriottisch volkslied bij uitstek.

“Voor alle moeite dat het heeft gekost om de viering bij te wonen, verbaasde het me dat het feestje zo kort was”, klinkt het bij een van de genodigden. “Ik had echt gedacht dat het iets langer ging duren.” Donald Trump gaf zijn criticasters dinsdag nog wat meer voer door de woorden van het in 1918 geschreven patriottisch lied te vergeten tijdens het “haastig georganiseerde” feestje in zijn ambtswoning in Washington. Hij zong nu en dan een woordje, maar hield tijdens enkele strofes de lippen stijf op elkaar. “Hij wordt nu al verweten dat hij een dictator is, die zich in de vlag hult en inspeelt op goedkoop patriottisme”, klinkt het in de Amerikaanse media.

De geïmproviseerde viering moest zo snel worden georganiseerd omdat pas maandag bekendraakte dat de president de traditionele ceremonie voor de Americanfootballkampioenen - dit jaar de Eagles uit Philadelphia - had geannuleerd. Trump leeft al even in onvrede met de atleten omdat velen van hen knielen als het nationale volkslied wordt gespeeld voor aanvang van een sportwedstrijd, bij wijze van protest tegen zijn beleid. Dat stuit Trump tegen de borst omdat “Amerikanen altijd moeten rechtstaan voor het volkslied als ze van hun land houden”. Slechts één gast toonde zich solidair met de atleten en werd gefilmd terwijl hij knielde in het gras tijdens het nationale volkslied.

(Lees verder onder de video)

Een Zweedse journaliste filmde de anonieme man tijdens zijn eenzame protestactie Video: Reuters

“Dit is een prachtige, grote viering”, klonk het in de toespraak van de president - die slechts vier minuten duurde - toen het feest bijna voorbij was. “Om eerlijk te zijn, het is groter dan we hadden verwacht.” Zo’n honderd gasten zakten af naar het Witte Huis voor het feestje, dat werd opgeluisterd door de fanfare en koor van de Amerikaanse marine. Twaalf minuten later was Trump echter weer verdwenen en zat er niets anders op voor de genodigden dan het terrein te verlaten, terwijl de Vier Seizoenen van Vivaldi uit de instrumenten van de fanfare galmde.