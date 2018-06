Waarom doelman De Gea ostentatief Spaanse premier voor schut zette: "aanranding" niet vergeven en vergeten

Pedro Sánchez (46) is slechts vier dagen premier in Spanje, maar hij heeft al de nodige tegenstanders. De eerste minister bezocht de training van de nationale ploeg met het oog op het WK in Rusland. Hij werd onder luid applaus onthaald door de Spaanse selectie, op één iemand na: David De Gea.

Die is ontstemd omdat Sánchez hem twee jaar geleden beschuldigde van aanranding. De aanklacht bleek uiteindelijk onterecht, maar de 27-jarige doelman van Manchester United heeft de nieuwe premier duidelijk niet vergeven, want hij stopte bij diens aankomst meteen zijn handen in zijn zakken.