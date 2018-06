Neem ’s nachts eens de tijd om naar de hemel te kijken, dan zie je misschien deze zeldzame wolken

Wie op een heldere zomeravond na zonsondergang even de tijd neemt om naar de hemel te kijken, heeft kans om lichtende nachtwolken te zien. Dat is een bijzonder en eerder zeldzaam soort wolken. Volgens weerman Frank Deboosere kan het tot midden juli de moeite lonen om af en toe eens in de lucht te staren.